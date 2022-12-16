Filistin Sivil İşler Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Şehit edilen Selame Şerayia ile Halid Anber'in naaşları teslim alınarak Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu 2 Filistinlinin cenazelerinin yarın düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2016'dan bu yana İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazeleri alıkonulan Filistinlilerin sayısının 117 olduğu aktarıldı.

İsrail askerleri yaralı Filistinliyi ise gözaltına almıştı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2019'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının "esir takasında pazarlık konusu yapmak için sürdürülmesi" yönünde karar vermişti.

İsrail güçleri, 3 Ekim'de Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı yakınında düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüş, birini de yaralamıştı.

İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinlilerin cenazelerini götürmüş, yaralı Filistinliyi ise gözaltına almıştı.