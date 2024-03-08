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Dünya
AA 08.03.2024 15:04

İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail polisi, 7 Ekim'den sonra 22. haftada da işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlama getirdi.

İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
[Fotograf: AA]

İsrail polisi, sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde birden fazla noktada demir bariyerlerle kontrol noktaları kurdu.

Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, özellikle Filistinli erkeklerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geçişine izin vermedi.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya almadığı Filistinlilerin Eskir Şehir çevresinde cuma namazı kılmasına da müsaade etmedi.

Eski Şehir'in Aslanlı (Esbat) Kapısı çevresinde toplanan Filistinleri güç kullanarak alandan uzaklaştıran İsrail polisi ve Filistinliler arasında sözlü atışma, arbede ve gerginlik yaşandı.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin girişlerine kısıtlama getiriyor.

İsrail, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere geçen yıllarda olduğu gibi kısıtlama getirilmeyeceğini iddia etti. Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin engellenmesinin gerilimi tırmanmasından endişe ediliyor.

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