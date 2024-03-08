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Dünya
AA 08.03.2024 14:54

AB'de turizm COVID-19 öncesindeki seviyeleri geçti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını öncesindeki seviyeyi aştı.

AB'de turizm COVID-19 öncesindeki seviyeleri geçti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılında AB üyesi ülkelerde toplam gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB turizm sektörü geçen yıl hızlı toparlandı. AB ülkelerinde turistik tesislerde gecelik konaklama sayısı 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 artarak 2,9 milyara ulaştı.

Böylece, 2023'te AB'de turistik konaklama sayısı salgın öncesi dönem olan 2019'un yüzde 1,4'ün üzerine çıktı.​​​​​​​

Öte yandan, AB ülkelerinde turizm 2020 yılında Kovid-19 salgını ve uygulanan sıkı tedbirler nedeniyle durma noktasına gelmişti.

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