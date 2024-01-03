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Dünya
AA 03.01.2024 15:48

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde 7 bin kişi kayıp

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişiden haber alınamadığı, bunların çoğunun enkaz altında öldüğü, bir kısmının da İsrail güçlerince kaçırıldığı duyuruldu.

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde 7 bin kişi kayıp
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan ve Filistinli gayriresmi verilere dayandırılan haberde, 7 Ekim'den bu yana, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

Bunlardan çoğunluğunun enkaz altında yaşamını yitirdiği, bazılarının ise İsrail askerleri tarafından kaçırıldığı ve alıkonulduğu aktarıldı.

Çok sayıda aile, saldırılar ve zorla göç nedeniyle bölündü; internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle ailelerin çocuklarıyla irtibatı koptu.

İsrail askerleri, Filistinli çocukları "İsrailli esirler olabileceği iddiasıyla kaçırıyor"

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin evlerine girdiği, sivilleri darp ettiği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bazı kişileri kaçırdığı duyuruldu.

Askerlerin, Filistinli sarışın çocukları, "Gazze'deki İsrailli esirler olabileceği iddiasıyla" kaçırdığı bilgisi verildi.

Haberde, Filistinli Ruşdi ez-Zaza'nın ailesinin de bunlardan biri olduğu, yaklaşık bir ay önce evine baskın düzenlenen Zaza'nın eşi ve Muhammed ile Zeyn isimli 2 çocuğunun kaçırıldığı anlatıldı.

İsrail askerlerinin daha sonra Zaza'ya çocukların sarışın olmasından ötürü, "Gazze'deki İsrailli esirlerden olma ihtimali nedeniyle" götürüldüğünü ilettiği, Zaza'nın alıkonulduktan bir ay sonra serbest kaldığı ancak bir aydır eşi ve çocuklarından haber alamadığı aktarıldı.

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