İngiltere'de pratisyen hekimler yeni yıla grevle başladı

Hükümetin teklif ettiği yüzde 3'lük maaş artışını kabul etmeyen ve uzun süredir maaş zammı konusunda hükümetle anlaşmazlık yaşayan pratisyen hekimler, yeni yılın ilk haftasında 9 Ocak'a kadar sürecek grev için iş bıraktı.

Londra'nın St. Thomas Hastanesi önünde toplanan İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, 2008 yılından bu yana aldıkları enflasyonun altında kalan zamları, hükümetin uzlaşmaz yaklaşımını ve yeterli seviyede personel bulunmamasını protesto etti.

BMA Pratisyen Hekimler Komitesi Eş Başkanı Robert Laurenson, 2008 yılından bu yana enflasyon altında zam alarak maaşlarında yüzde 26'lık kayıp yaşadıklarını ifade etti.

Hükümetin, enflasyonun yüzde 5,2 olduğu İngiltere'de pratisyen hekimlere yüzde 3'lük zam önerdiğini hatırlatan Laurenson, "Bu oran, maaşlarımızı 2008 seviyelerine döndürecek ve kaybettiğimiz yüzde 26'lık oranı geri getirecek kadar iyi bir oran değil. Biz maaş zammı istemiyoruz, maaşların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hükümet bunu kabul etmiyor ve onlar bunu yapana kadar çözüme ulaşmakta zorlanacağız." dedi.

Laurenson, 2023 yılında 7 kez greve giden pratisyen hekimlerin halen hükümetle görüşmeler yürütebildiğini ancak hemşirelerin görüşemediğini de belirterek, "Hemşirelerin zam talepleri kabul edilmedi ve yeni bir greve gitmelerinin önüne geçildi. Hükümet, artık hemşirelerle görüşmüyor ve onları yalnız bıraktı. Bu durum, bize grevlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor çünkü hükümet yalnızca bundan anlıyor. Sorumluluk sahibi değiller, müzakere yapmayı bilmiyorlar, çalışanlarla nasıl işbirliği yapacaklarını bilmiyorlar." diye konuştu.

Grevlerden 1,2 milyon hasta randevusu etkilendi

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) greve ilişkin yapılan açıklamada, Aralık 2022'den bu yana yapılan grevler nedeniyle 1,2 milyon hasta randevusunun iptal edildiği ya da yeniden planlandığı kaydedilirken bu sayının Londra'da 330 binin üzerinde olduğu ifade edildi.

Londra'da 4 bin 501 pratisyen hekimin greve gittiği belirtilen açıklamada, NHS çatısı altında çalışan tüm doktorların yüzde 50'sinin pratisyen hekim olduğu bilgisi verildi.

Pratisyen hekimlerin grevine ilişkin açıklama yapan İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ise yaşananlar nedeniyle İngiliz hükümetini suçladı.

Yusuf, X hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere'deki pratisyen hekimlerin 6 günlük greve gitmesi tamamen İngiliz hükümetinin NHS personeline adil ödeme yapmak yerine, zenginlerden vergileri kesmesi yüzünden. Biz, İskoçya'da farklı bir tercih yaptık ve bir gün dahi NHS grevi görmedik. Bütçemiz NHS'e gerçek anlamda bir artış sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.