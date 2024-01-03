Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2024 15:16

BM, Aruri suikastının "yıkıcı sonuçları" konusunda endişeli

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırının güvenliğini sağlayan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen suikastın ardından sınırda "yıkıcı sonuçlar" doğurabilecek bir gerilim konusunda derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM, Aruri suikastının "yıkıcı sonuçları" konusunda endişeli
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, UNIFIL Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, dün Lübnan'da gerçekleşen Aruri suikastının ardından Lübnan-İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat" çevresinde olabilecek tehlikeli gelişmelere işaret etti.

Ardell, "UNIFIL, Aruri suikastının ardından Mavi Hat'tın her iki tarafındaki insanlar için de yıkıcı sonuçlar doğurabilecek herhangi bir gerilim ihtimaline karşı derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara ateşkes çağrısında bulunduklarını aktaran Ardell, nüfuz sahibi muhatapların da itidal çağrısı yapmalarını istediklerini söyledi.

Uluslararası bir sınırı temsil etmeyen "Mavi Hat", 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

Lübnan, Mavi Hat'tın, Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölge ve 12 farklı noktada daha "1923 ve 1949'da kabul edilen uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Açıklamada, bu suikastın "Lübnan'a, halkına, güvenliğine ve egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi, güvenlik mesajı" niteliğinde olduğu ifade edilmişti.

ETİKETLER
Lübnan Hamas Hizbullah
Sıradaki Haber
İsrail, uluslararası hukuka aykırı "sınır ötesi suikast" yöntemine on yıllardır başvuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:20
Ailesinin şikayet ettiği uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis
16:17
Türk Kızılay'ın gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
16:14
Bakan Yumaklı: 2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık
16:06
Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Bozkır tutuklandı
15:58
HÜDA PAR'dan yerel seçim açıklaması
15:52
Site otoparkında kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
FOTO FOKUS
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ