İsrail BMGK kararını dikkate almazsa yaptırımlara maruz kalacak

Haaretz gazetesine açıklamada bulunan uzmanlar, İsrail'in karara uymamasının, ülkeleri İsrail'e yaptırım uygulanmasını teşvik edebileceğine dikkati çekti.

İsrail'deki Ono Akademik Koleji Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Tamar Hostovsky Brandes, "Ukrayna'yı işgal ettikten sonra 'ekonomik ilişkilerin kesilmesi, havacılık ilişkilerinin kesilmesi ve bankacılık sisteminden izole edilmesi de dahil olmak üzere' Rusya'ya yaptırımlar uygulayanlar Güvenlik Konseyi değil ülkelerdi." ifadelerini kullandı.

Bunların, İsrail'in kabul etmekte çok zorlanacağı tehlikeli icraatlar olduğunu dile getiren Brandes, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine verdiği emirler ve İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerinin hukuki sonuçlarına ilişkin Mahkeme'nin Lahey'de yayınlayacağı tavsiye niteliğindeki görüş, bunların hepsi 'uluslararası hukuka saygı duymayan bir devlet' imajı yaratmaktadır."

Tel Aviv Üniversitesinden Profesör Eliav Lieblich, İsrail'in BMGK'nin kararına uymaması halinde dünyadaki izolasyonunun artacağını söyledi.

Lieblich, "Karara uyulmaması, diğer ülkeleri İsrail'e yaptırım uygulamayı düşünmeye sevk edecek, örneğin İsrail'e silah transferinin durdurulması." görüşünü aktardı.

Eski İsrail Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuktan Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Roy Schondorf, uluslararası sahnedeki meselenin tamamının “siyasi” olduğunu söyledi.

Schondorf, "Eğer ülkeler isteselerdi İsrail'e karşı harekete geçebilirlerdi, tıpkı karardan önce de yapabilecekleri gibi." ifadesini kullandı.

BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, 25 Mart'ta BMGK'de kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.