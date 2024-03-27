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Dünya
AA 27.03.2024 05:06

UNRWA'ya fonları durdurduğu gerekçesiyle İngiliz Dışişleri Bakanlığına karşı hukuki mücadele başlatılacak

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini durdurma kararı verdiği gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına karşı hukuki mücadele başlatılacak.

UNRWA'ya fonları durdurduğu gerekçesiyle İngiliz Dışişleri Bakanlığına karşı hukuki mücadele başlatılacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

İngiltere merkezli Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezinden (ICJP) yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'ya yönelik yardımları durdurma kararının yargıya taşınabileceğini bildiren şikayet mektubunun Dışişleri Bakanlığına iletildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu başvurunun, Bindmans LLP hukuk şirketi tarafından UNRWA'ya kayıtlı mülteciler arasında yer alan ailesini korumak için girişimde bulunan Filistin asıllı İngiliz vatandaşı adına yapıldığı kaydedildi. ICJP'nin de bu hukuki mücadeleye kanıt sağladığına ve mali destekte bulunduğuna işaret edildi.

"Davacı, UNRWA'ya yeniden fon sağlanmasını talep ediyor"

Açıklamada, İngiliz hükümetinin 27 Ocak'ta UNRWA'ya fonları askıya alma kararı aldığı hatırlatılarak, hükümetin bu kararı "delilleri ve uluslararası yükümlülükleri dikkate almadan" verdiği öne sürüldü.

Davacının, kararın geri çekilmesini ve UNRWA'ya yeniden fon sağlanmasını talep ettiği vurgulanan açıklamada, hükümetin 2 Nisan'a kadar UNRWA'ya yardımların yeniden sağlanacağını duyurmaması halinde adli inceleme başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, davacının şikayetinde, hükümetin kararının uluslararası yükümlülükleri ihlal edebileceği, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmesi'nin maddelerini açıkça ihlal etmesine "suç ortağı" olabileceğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, yardımların kesilmesi kararının, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Kalkınma Stratejisine ve Uluslararası İnsani Çerçevesi'ne aykırı olduğu iddia edildi.

Davacının, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda ikamet eden ebeveynlerinin tamamen UNRWA yardımına bağlı durumda olduğu kaydedilen açıklamada, müvekkilin ailesinin halihazırda gıda, su ve temel ihtiyaç maddelerinde büyük sıkıntılar yaşadığı bildirildi.

Açıklamada, İngiliz hükümeti finansmanı durdurma kararı aldığında "bölgedeki kıtlık riskinin açık olduğu" vurgulanarak, "Sadece 11 gün önce, 8 BM Özel Raportörü 'Gazze'deki her bir kişinin aç olduğunu, nüfusun 4’te 1’inin açlıktan öldüğünü, yiyecek ve içilebilir su bulmakta zorlandığını ve kıtlığın yakın olduğunu’ belirtmişti" denildi.

"İngiltere fonları neden askıya aldığına dair yeterli gerekçe sunmadı"

Açıklamada, İngiltere'nin fonları neden askıya aldığına dair yeterli gerekçe sunmadığı ve UNRWA'nın iddialara verdiği güçlü yanıtı detaylandıran BM'nin ara raporuna yanıt vermediği kaydedilerek, "Buna karşılık, Kanada ve AB ülkeleri dahil diğer müttefik ülkeler bu rapordan tatmin olmuş ve finansmanı sürdürme sözü vermişlerdir." denildi.

UNRWA'nın 1948'de kurulduğu ve Filistinliler için en büyük yardım sağlayıcısı olduğuna işaret edilen açıklamada, İngiliz hükümetinin son 10 yıldır Filistinlilere yönelik yardımlarının en az yüzde 50'sinin UNRWA aracılığıyla yapıldığına dikkati çekildi.

Ayrıca, açıklamada, hükümetin hava yoluyla küçük miktar yardım ulaştırmak ya da ABD'nin deniz koridoru planını desteklemek gibi alternatif girişimlerinin UNRWA tarafından sağlanan yardımların yerini hiçbir şekilde tutmayacağı belirtildi.

"Hükümet ölümlerin suç ortağı olmak istemiyorsa, fonları derhal yeniden sağlamalı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ICJP Kıdemli Halkla İlişkiler Sorumlusu Jonathan Purcell, hükümetin, UNRWA'nın insani yardımların ulaştırılmasında tek etkili araç olduğunu bildiğini, fonları nasıl ya da neden kesmeye karar verdiğine dair yeterli gerekçe sunmadığını da bilmesi gerektiğini kaydetti.

Purcell, "(İngiliz hükümeti) Fonları geri çekme kararı alındığında bu mantıksızdı. Şimdi ise Gazze açlıkla karşı karşıyayken, bu vicdansızlıktır. Hükümet, önümüzdeki aylarda açlık ve susuzluk nedeniyle meydana gelmesi kuvvetle muhtemel binlerce ölümün suç ortağı olmak istemiyorsa, fonları derhal yeniden sağlamalıdır" dedi.

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