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Dünya
AA 27.03.2024 00:42

Ürdünlüler, İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi

Ürdün'de binlerce kişi, Gazze Şeridi ile dayanışma göstermek ve İsrail Büyükelçiliğinin kapanması talebiyle gösteri düzenledi.

Ürdünlüler, İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi
[Fotograf: AA]

Binlerce Ürdünlü başkent Amman'da İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı.

Filistin halkıyla dayanışma sloganları atan göstericiler, İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin kapatılması talebinde bulundu.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, üzerinde Gazze halkına destek ifadeleri ve "Direniş tercihimizdir" yazılı dövizler taşıdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ürdün, 1 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış, protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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