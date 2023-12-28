Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.12.2023 13:08

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 820 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 25 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 820'ye yükseldi.

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 820 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde, Nablus, Tulkerim, Cenin, Tubas, Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentlerinde 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 820'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'de aralarında 2 gazetecinin bulunduğu 30 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
İsrail, Gazze'de 83 günde 105 gazeteciyi öldürdü
13:40
Kahramanmaraş'ta yoğun sis zincirleme kazalara neden oldu: 15 yaralı
13:41
Bodrum’da içme suyu isale hattı patladı, yollar göle döndü
13:41
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Büyüme ve yatırımları çekecek adımları sürdüreceğiz
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti
13:33
İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Hapishaneler Otoritesi Başkanı'na ilişkin kararı, hükümette krize yol açtı
Kazılarda tespit edilen 800 yıllık cami ibadete açılıyor
Kazılarda tespit edilen 800 yıllık cami ibadete açılıyor
FOTO FOKUS
Hakkari'de ekiplerin 4 metre karla zorlu mücadelesi
Hakkari'de ekiplerin 4 metre karla zorlu mücadelesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ