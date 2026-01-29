Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
AA 29.01.2026 00:18

İsrail basınına göre, Tel Aviv, İran’ın müttefiklerinden gelebilecek olası bir saldırıya hazırlanıyor

İsrail basını, İsrail ordusunun, İran’ın müttefiklerinden gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını iddia etti.

İsrail basınına göre, Tel Aviv, İran'ın müttefiklerinden gelebilecek olası bir saldırıya hazırlanıyor

Maariv gazetesinin haberinde, İran’la ilgili artan gerilimler çerçevesinde İsrail ordusunun son günlerde hazırlandığı senaryolardan birinin, Tahran’ın müttefik unsurların İsrail’e yönelik olası bir saldırısı olduğu belirtildi.

Haberde bu senaryonun özellikle İsrail'in doğu sınırlarından silahlı bir sızma şeklinde gerçekleşeceği öne sürüldü

Gazetenin, İsrail güvenlik kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yemen’deki Husiler ile Irak ve Suriye’de İran’a bağlı milislerin, İsrail’in doğu sınırlarına yönelik saldırılar için Ürdün topraklarını bir çıkış noktası olarak kullanabileceğine dair değerlendirmeler bulunduğu yönündeki iddialara yer verdi.

Ürdünlü yetkililerden İsrail basınında yer alan habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı Baran yerleşim yeri yakınlarındaki Vadi Araba bölgesinde İsrail sınırına doğru koşan 10 kadar silahlı kişi tespit ettiğini öne sürmüştü.

İsrail basınında olay üzerine yer alan haberlerde ise gerginliğin yaklaşık bir saat sürdüğü, ardından olayın silahlı bir sızma girişimi olmadığının anlaşıldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Ürdün tarafının sınır hattına yaklaşan kişileri tespit etmesi üzerine en üst düzeyde alarma geçtiği aktarılan haberde, söz konusu kişilerin kaçakçı olduklarının değerlendirilerek Ürdün askerlerince derhal takibe alındığı aktarılmıştı.

