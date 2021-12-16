İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrailli subayların Yukarı Celile'nin Ayn ez-Zeytun bölgesinde orduya ait acil durum cephaneliğine kontrole gittikleri sırada cephanelikte eksik olduğu ortaya çıktı.

Haberde, subayların, cephanelikten 100 binden fazla M16 piyade tüfeği mermisinin eksik olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Söz konusu mermilerin bir buçuk ay önce çalındığı ifade edilen haberde, İsrailli ilgili makamların konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

"Tehlikeli ve olağandışı"

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun polis yetkililerine dayandırdığı haberinde de çalınan mermi sayısının 150 binden fazla olduğu iddia edildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın "tehlikeli ve olağandışı" olduğu belirtilerek, ordunun acil durum hazırlığının zarara uğradığı vurgulandı.