Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Japon araştırmacılar şişme elektrikli scooter'a yeni özellik kazandırdı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sırt çantasında taşınabiliyor, istenirse artık koltuk olarak da kullanılabiliyor. Japonya'da tasarlanan elektrikli ve şişme scooter'ların yazılımı güncellendi. Güncelleme ile bu bireysel toplu taşım araçları koltuk haline gelecek.
Yorulduğunuzda koltuk bir yere gidecekseniz scooter oluyor. Katladığınızda çantanızda da taşıyabiliyorsunuz.
Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 2020 yılında geliştirdikleri taşınabilir şişme elektrikli scooter'lar gelişimini sürdürüyor.
Poimo olarak adlandırılan ve kısa mesafeli yolculuklar için tasarlanan scooter'ların yeni modeli dikkat çekici.
90 dakika kesintisiz kullanılıyor
Yumuşak robot teknolojisi kullanılan yeni model kablosuz bir güç sistemi içeriyor. Hem oldukça hafif, hem de şişirmesi en fazla bir dakika sürüyor.
Saatte 15 kilometre hızla gidebilen araçlar şarj edildiğinde 90 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.
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