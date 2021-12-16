Yorulduğunuzda koltuk bir yere gidecekseniz scooter oluyor. Katladığınızda çantanızda da taşıyabiliyorsunuz.

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 2020 yılında geliştirdikleri taşınabilir şişme elektrikli scooter'lar gelişimini sürdürüyor.

Poimo olarak adlandırılan ve kısa mesafeli yolculuklar için tasarlanan scooter'ların yeni modeli dikkat çekici.

90 dakika kesintisiz kullanılıyor

Yumuşak robot teknolojisi kullanılan yeni model kablosuz bir güç sistemi içeriyor. Hem oldukça hafif, hem de şişirmesi en fazla bir dakika sürüyor.

Saatte 15 kilometre hızla gidebilen araçlar şarj edildiğinde 90 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.

