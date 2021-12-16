1-800-273-8255 (ABD Ulusal İntiharı Önleme Yaşam Hattının numarası) isimli şarkı, piyasaya sürülmesinden ve sergilenen iki önemli performansın ardından kamuoyunda büyük ilgi gördü.

British Medical Journal'da (BMJ) yayınlanan araştırma, ilgili numaraya 9 bin 915 çağrının daha kaydedildiğini ve ABD'de intiharların sayısında bir azalma yaşandığına dair kanıtlar olduğunu gösterdi.

Google aramaları çoğaldı

Şarkının yayınlanmasından sonra Google'daki intiharı önleme hattına dair aramaların yüzde 10 oranında arttığı tespit edildi.

Araştırmaya göre 1-800-273-8255 şarkısının yayınlanmasından sonraki 34 günlük süreçte yardım hattını arayanların oranı yüzde 6,9 arttı.

Aynı süreçte ABD'deki intihar oranlarında yüzde 5,5 azalma tespit edilirken, bu oran, önceki ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda 245 kişinin intihardan vazgeçmiş olabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, "İntiharı önleme ve eğitim çabaları, risk altındaki bireylere zarar vermeden kamuyu ve yüksek risk gruplarını intiharı önleme konusunda eğitmek için pozitif medyayı kullanmalı." dedi.