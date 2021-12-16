Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de helikopter otoyola böyle çakıldı
ABD'nin Louisana eyaletinde bir helikopter akan trafikte araçların arasına düşerek alev aldı, pilot hayatını kaybetti.
Kaza anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansırken, helikopter alev topuna döndü.
New Orleans Lakefront Havaalanı'na gitmek üzere Baton Rouge'dan havalanan özel helikopterin pilotu hayatını kaybetti.
Federal Havacılık İdaresi helikopterde pilot dışında kimsenin bulunmadığını kaydetti.
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