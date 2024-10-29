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Dünya
AA 29.10.2024 08:24

İsrail basını: Netahyahu, Meclise İHA'larla saldırı düzenlenmesinden korkuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Meclise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinden korktuğu öne sürüldü.

İsrail basını: Netahyahu, Meclise İHA'larla saldırı düzenlenmesinden korkuyor

İsrail devlet televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun İHA'lar konusunda hissettiği korkunun arttığı iddia edildi.

Haberde, Netanyahu'nun Meclisteki kapalı oturumda, "Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle mücadelede ise iyi sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde değil de daimi yerinde toplandığını anlamıyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Başbakanlık Ofisinden, haberde geçen iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA'nın fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı ve yaralananın olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen evdeki kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İnsansız Hava Aracı (İHA) İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu
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