Doğum oranında sert düşüş: Çin'de binlerce anaokulu kapanıyor

Çin Eğitim Bakanlığı’nın yıllık raporuna göre, 2023'te anaokullarının sayısı yüzde 5'in üzerinde bir düşüşle 14 bin 808 kapatılan okul sayısıyla ikinci yılda da azalmaya devam etti.

Kayıtlı çocuk sayısı da yüzde 11,55 oranında azalarak yaklaşık 40,9 milyona düştü; bu, üçüncü yıl üst üste kaydedilen bir düşüş olarak dikkat çekiyor. Benzer şekilde, Çin genelindeki ilkokullarda da yüzde 3,8’lik bir azalma gözlemlendi.

Azalan doğum oranları alarm veriyor

Raporda, bu düşüşlerin Çin’in giderek düşen doğum oranı ve nüfus azalmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor. 2023 yılında kaydedilen doğum sayısı 9 milyona gerileyerek, 1949’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Ayrıca, doğurganlık oranının 1,0’ın altında olduğu ve 2,1 olan yenileme seviyesinden çok uzaklaştığı bildirildi.

Ekonomik durgunluk ve yaşlı bakım yükü etkili

Çin’deki bağımsız nüfus bilimci He Yafu, ekonomik durgunluk devam ederken yaşlı bakım yükünün de arttığını belirtiyor. Artan bu zorluklar, anaokulu işletmecilerini erken çocukluk eğitimini üç yaşın altındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletmeye ve entegre bir bakım-eğitim sistemi oluşturmaya yönlendiriyor.

Devlet çocuk sahibi olma eğilimlerini araştırıyor

Çin, doğum oranlarındaki bu düşüşe karşı halkın çocuk sahibi olma konusundaki endişelerini daha iyi anlamak için 1500 topluluktan 30 bin katılımcıyı kapsayan geniş bir anket başlattı. Bu araştırma, aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaktan caydıran ekonomik baskılar gibi demografik zorluklara yönelik politikaların belirlenmesine rehberlik edecek.

Doğum dostu politikalar gündemde

Çin, doğumları teşvik eden politikaları güçlendirerek, “doğum dostu bir toplum” yaratma hedefini vurguladı. Çin Başbakanı Li Çiang tarafından hazırlanan raporda, bu hedefin ebeveyn izni politikalarının iyileştirilmesi, işverenlerin işgücü maliyetlerini paylaşacak mekanizmaların geliştirilmesi ve çocuk bakım hizmetlerinin artırılmasını içereceği belirtildi.

Uzmanlar, yükselen yaşam maliyetleri ve ekonomik baskıların aileleri çocuk sahibi olmaktan caydırdığına işaret ediyor. Bu nedenle, azalan talep karşısında birçok anaokulunun yaşlı bakım merkezlerine dönüştürülmeye başlandığı görülüyor.