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Dünya
AA 16.07.2023 00:10

İsrail Başbakanı Netanyahu sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, sağlık durumunun "iyi olduğunu" bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Dün güneşte şapkasız ve susuz vakit geçirdim. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tedavi gördüğü Şiba Hastanesinin personeline de teşekkür eden Netanyahu, İsrail halkına "Ülkede bir sıcak hava dalgası var. Güneşte daha az zaman geçirmenizi ve daha çok su tüketmenizi rica ediyorum." dedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise ilk incelemelere göre Netanyahu'nun sağlık durumunun "iyi olduğu ve su kaybı nedeniyle rahatsızlandığı" aktarıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Times of Israel gazetesinin haberinde de yarın düzenlenmesi beklenen İsrail'in haftalık Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının pazartesi gününe alındığı kaydedildi.

73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.

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