Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.07.2023 00:02

Sudan'da SİHA ile vurulan hastanede 5 kişi öldü

Sudan ordusu, nisan ortasından bu yana çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerini, bir hastaneyi SİHA ile vurarak 5 hastayı öldürmekle suçladı.

Sudan'da SİHA ile vurulan hastanede 5 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Uluslararası insani hukuku ve tüm savaş normlarını ihlal etme yaklaşımını sürdüren isyancı milisler, bugün Umdurman'daki askeri hastanenin acil servisini insansız hava aracıyla hedef alarak 5 hastayı öldürdü ve çoğu sivil 22 kişiyi yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Hastanenin sivil ve asker ayrımı yapmadan herkese hizmet verdiği belirtilen açıklamada, askeri hastanenin daha önce de ızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından defalarca hedef alındığı belirtildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, 3. ayını geride bırakan çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
15 Temmuz şehitleri dış temsilciliklerde anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı
00:38
Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında yangın
00:41
TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
00:25
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
00:29
Bakan Yerlikaya: Devletimiz bütün kurumlarıyla firarda olanların ensesindedir
00:34
15 Temmuz için 81 ilde sela okundu
New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini temsilen ayakkabılar sergilendi
New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini temsilen ayakkabılar sergilendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ