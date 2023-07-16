Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 16.07.2023 00:00

15 Temmuz şehitleri dış temsilciliklerde anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dış temsilciliklerde etkinlikler düzenlendi. Batı Trakya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Türkmenistan'a pek çok ülkede yapılan törenlerde şehitler anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören düzenlendi.

Boğaz Şehitliği'ndeki törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile çok sayıda devlet yetkilisi ve askeri erkan katıldı.

Batı Trakya'da Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nda etkinlik yapıldı.

Burada konuşan Başkonsolos Aykut Ünal, İstanbul'da Çengelköy'de göğsüne aldığı iki kurşunla şehit düşen Mustafa Canbaz'ın, Batı Trakya'nın sembol ismi olduğunu söyledi.

Türk dünyasında 15 Temmuz şehitleri anıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı" düzenlendi.

Kazakistan'daki etkinliğe, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı.
Etkinlikte, TRT World'ün hazırladığı film gösterildi. Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Kırgızistan'daki Bişkek Büyükelçiliğince başkentte Mustafa Kemal Atatürk heykelinin bulunduğu Atatürk Parkı'nda da anma programı vardı.

Özbekistan ile Türkmenistan'da anma etkinliklerinin adresi Taşkent ve Aşkabat Büyükelçilikleri oldu.

Elçiliklerde Ku'an-ı Kerim okundu

Gürcistan'da ve Afganistan'daki Türk büyükelçiliklerinde de Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz şehitleri dış temsilciliklerde anıldı

Irak’taki anma etkinlikleri sabah saatlerinde Bağdat’taki Türk şehitliğine çelenklerin konulması ile başladı.

Erbil’de ise düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte sinevizyon gösterisi ile terör örgütü FETÖ’nün acımasız yüzü ekranlara taşındı.

Şehitler Bosna'da anıldı

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninde şehitler için saygı duruşunda duruldu.

Tükiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin "Bildiğiniz gibi 15 temmuz'da demokrasinin tecelligahı olan türkiye büyük millet meclisine de saldırı olmuş havadan bombalanmıştır. Bu da bu saldırının demokrasiye olan en önemli göstergesidir." dedi.

15 Temmuz şehitleri dış temsilciliklerde anıldı

Almanya'da törenler düzenlendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de de anma etkinliği düzenlendi. Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf edilmesindeki en büyük payın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına ait olduğunu söyledi.

Berlin Başkonsolosluğu'nun demir parmaklıklarına, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldı. Köln başkonsolosluğundaki törene de katılım yüksek oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Pakistan, Yunanistan, İngiltere, İrlanda, İtalya, Arnavutluk,Japonya ve Brezilya'daki Türk diplomatik temsilciliklerinde de törenler düzenlendi.

ETİKETLER
15 Temmuz Almanya Azerbaycan Batı Trakya Türkleri Bosna Hersek FETÖ Kazakistan Kırgızistan KKTC Özbekistan Türkmenistan
Sıradaki Haber
Kanada savaştan kaçan 166 binden fazla Ukraynalıya kalıcı oturum izni veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı
00:38
Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında yangın
00:41
TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
00:25
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
00:29
Bakan Yerlikaya: Devletimiz bütün kurumlarıyla firarda olanların ensesindedir
00:34
15 Temmuz için 81 ilde sela okundu
New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini temsilen ayakkabılar sergilendi
New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini temsilen ayakkabılar sergilendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ