AA 27.01.2026 10:53

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ni hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki çeşitli bölgeleri bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar, kentin batısındaki saldırılarla eş zamanlı gerçekleşti.

İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nin doğu kesimlerindeki çeşitli noktaları bombaladı, askeri araçlar ve helikopterlerden de rastgele ateş açıldı.

Ayrıca İsrail'e ait helikopterlerden Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu bölgelerine doğru rastgele ateş açıldığı ifade edildi.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
