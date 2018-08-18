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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli genç, İsrail polisi tarafından silahla vurularak şehit edildi.

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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Kudüs sokaklarında Filistinli bir gencin polislere bıçaklı saldırı düzenlediği öne sürülerek, olayda İsrail güvenlik güçlerinin yara almadığı belirtildi.

Açıklamada, Umm'ul Fehm'den gelen ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İsrail vatandaşı Filistinli gencin, "İsrail polisi tarafından vurularak öldürüldüğü" ifade edildi.

Eylemin gerçekleştiği bölgedeki kameraların kayıtlarını yayımlayan İsrail polisi, Filistinli gencin şehadet anına sansür uygulayarak basınla paylaşmadı.

Öte yandan Filistin ve İsrail basınında yer alan bilgilere göre, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ileri sürülen kişinin, ülkenin kuzeyindeki Umm'ul Fehm'den gelen 30 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Ahmed Muhamid olduğu öğrenildi.
Şehidin ailesi sorguya çekildi.

Aynı haberlerde, onlarca İsrail polisinin Ahmed Muhamid'in Umm'ul Fehm'in Ayn Cerrar Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlediği ve aile fertlerini sorguya çektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin
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