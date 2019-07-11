Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Vadi El-Hummus mahallesinde yıkım politikasına karşı çadır kuran yerli ve yabancı aktivistlere saldırdığı belirtildi.
Çadırın içinde öğle namazı kıldıkları sırada İsrail askerlerinin müdahalesine maruz kalan bazı aktivistler, göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
Aralarında yabancıların da bulunduğu bir grup aktivist, İsrail’in yıkım politikasına karşı Filistinli ailelerle dayanışma amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinin Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria yakasında kalan tarafındaki Vadi El-Hummus mahallesinde çadır kurmuştu.
İsrail makamları Vadi El-Hummus’ta ayrım duvarının hemen yanı başında bulunan yaklaşık 100 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 3 bin Filistinlinin yaşadığı 16 binayı yıkmayı hedefliyor. Bu binalardan bazıları Ayrım Duvarı’nın Kudüs tarafında yer alıyor.
İsrail Yüksek Mahkemesi daha önce, söz konusu binaların Ayrım Duvarı’na yakınlığı nedeniyle güvenlik tehlikesi oluşturduğunu gerekçe göstererek yıkımına karar vermişti.
Kaynak: AA