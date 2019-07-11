11 Temmuz 1995 yılında binlerce Boşnak sivil yaşanan katliamdan dolayı Birleşmiş Millerler (BM) bünyesindeki toplama kamplarına götürülerek çocuk, yaşlı bilmeksizin Sırp askerler tarafından katledildi.

Yaşanan katliamda iki oğlunu şehit verenlerden biri de Osmanoviç ailesi...

Şehit Babası Munib Osmanoviç, "Annemi, babamı ve çocuklarımı Birleşmiş Milletler kontrolündeki güvenli bölgeye gönderdim. Onlardan ayrılırken sadece Babamı izleyin dedim" dedi.

Güvenli bölgeye ulaşan aile, Sırp birliklerce kuşatılmış askerler tarafından rehin tutuldu.

Şehit annesi İsmeta Osmanoviç ise o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Babam kapıya doğru gitti ve geri döndüğünde durum çok zor ama korkmayın beraber gidecez dedi. Kamptan çıkarken bariyer gördüm, gençleri ayırıyorlardı. Oğlum önümde yürüyordu. Bariyerin önüne geldiğimde küçük oğlumu göremedim. Sadece elinde taşıdığı su bidonu orda duruyordu. Bizi kamyona bindirdiklerinde büyük oğlumu ve babamı başka bir binaya götürdüklerini gördüm. Bu onları son görüşümdü."

Osmanoviç ailesinin iki çocuğu ve babasının kemikleri aynı toplu mezarda bulundu.

Soykırımın ardından 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde kurbanın cesedine hala ulaşılamadı.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Yasin Köse