Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinden Beyta'da bulunan AA ekibine müdahale
[Fotoğraf: AA]
İşgal altındaki Beyta beldesinde haber çalışması için bulunan Anadolu Ajansı ekibine İsrail askerleri fiziksel müdahalede bulundu.
Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan işgal altındaki Beyta beldesinde haber çalışması için bulunan Anadolu Ajansı ekibine İsrail askerlerince müdahale edildi.
AA muhabiri Enes Canlı ve foto muhabiri Issam Rimawi’den oluşan ekibe, Beyta beldesindeki protestoları görüntülediği sırada İsrail askerlerince fiziki müdahaleye uğradı.
Fiziksel saldırı anları anbean görüntülendi.
Etiketler: İsrail
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