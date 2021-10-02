Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri Lübnanlı bir çobanı alıkoydu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Lübnan ordusu, sınıra yakın bölgede bir çobanın İsrail ordusu mensuplarınca alıkonulduğunu duyurdu.
Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Lübnan'ın Cebel es-Sedana bölgesinde hayvanlarını otlatan Muhammed İmad Atvi adında bir çobanı yakaladığı belirtildi.
Açıklamada, Atvi'nin alıkonulduktan sonra İsrail işgalindeki Filistin topraklarına götürüldüğü aktarıldı.
Alıkoyma olayının takibi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyonda olunduğu kaydedildi.
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