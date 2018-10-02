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İsrail askerleri Gazze’de 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaralandı.

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İsrail askerleri Gazzede 7 Filistinliyi yaraladı

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 4'ü Cibaliye kampının doğusunda, 3 ise Gazze'nin doğusunda olmak üzere 7 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 34'ü çocuk 190'dan fazla Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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