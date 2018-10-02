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İtalya'da aşırı sağcı vekillerden peçe yasağı talebi

Aşırı sağcı iki milletvekili, Bergamo'daki okullarda çocuklarını almaya gelen Müslüman kadın velilerin peçe takmasının yasaklanmasını talep etti.

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İtalyada aşırı sağcı vekillerden peçe yasağı talebi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin de lideri olduğu aşırı sağcı Lig Partisi milletvekilleri Simona Pergreffi ve Daniele Belotti, Bergamo'da "çocuklarını okuldan almaya gelen" Müslüman kadın velilerin nikab (peçe) takmasının yasaklanmasını talep etti.

"Öğrencilerin güvenliği ve korunması için"

İtalyan Anayasa Mahkemesinin aldığı bir karara atıfta bulunan Lig milletvekilleri, Eğitim Bakanı Marco Bussetti'ye bir mektup gönderdi.

Peçenin, çocukları okuldan alırken takılmasının yasaklanması gerektiğini savunan Pergreffi ve Belotti, bu sayede "okul çalışanlarının çocukları okuldan alan kişilerin kimliğini tespit edebilmesinin sağlanacağını" söyledi.

Bergamo'daki tüm ilkokul ve ortaokullara "okuldaki derslerin bitiminin ardından çocuğu okuldan alırken yüzün kapatılmamış olması ve kimliğin teşhis edilebilir olması" hususunda bir genelge gönderilmesini talep eden milletvekilleri, bunun da "öğrencilerin güvenliği ve korunması ile okul çalışanlarının kendilerini koruyabilmesi" için yapılması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Etiketler: yasak, peçe, öğrenci, msülüman kadın, milletvekilleri, İtalya, Bergamo, aşırı sağcı
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