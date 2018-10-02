İran Suriye'de 540 megavatlık termik santral kurulacak

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Erdekaniyan, ülkesi ile Suriye arasında, Lazkiye kentinde 411 milyon avro değerinde yatırımla 540 megavatlık termik santral kurulması anlaşması imzalandığını kaydetti.

Bakan Erdekaniyan, anlaşmayı İran tarafından Elektrik Üretim Kurumu Genel Müdürü Mahmud Ramazan ile mühendislik şirketi Mapna Grup Genel Müdürü Abbas Ali Abadi'nin, Suriye tarafından da Elektrik Bakanı Muhammed Zuheyr Harputli'nin imzaladığını söyledi.

İran merkezli Mapna Grup'un Suriye'de bugüne kadar 900 megavatlık termik santral kurduğunu belirten Erdekaniyan, yakın gelecekte Halep'te 125 megavatlık termik santralin faaliyete geçeceğini anlattı.

Erdekaniyan, rüzgar enerjisiyle çalışan 50 megavatlık elektrik santralinin kurulmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA