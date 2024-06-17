İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda Filistinlileri darbetti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, evlere baskınlar düzenleyerek Filistinlileri darbetti.

İsrail askerleri, Kalkilya'da gerçekleştirdiği baskında Danya Davud isimli Filistinli kadını gözaltına aldı.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugaylarından yapılan açıklamada, "direnişçilerin Kalkilya'dan çekilirken İsrail ordu güçlerine ateş açtığı" aktarıldı.

İsrail askerleri, Eriha kentindeki Akabet Ceber Mülteci Kampı'nda evlerine baskın düzenleyerek sorguya çektiği Filistinlileri darbetti.

İsrail'in baskın ve saldırıları artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 547 Filistinli hayatını kaybetti.