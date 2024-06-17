Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.06.2024 11:30

Güney California'da eski tip uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

ABD'nin Güney California bölgesinde eski tip bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney California'da eski tip uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Federal Havacılık İdaresince yapılan açıklamada, bir açık hava müzesinin Babalar Günü etkinliğinde havalanan çift motorlu Lockheed 12A tipi eski uçağın düştüğü ve kaza yerinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından uçak enkazından 2 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açık hava müzesine ait uçağın tarihi olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, müzenin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı bilgisi paylaşılırken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

ETİKETLER
ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Netanyahu "Savaş Kabinesi"ni feshetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda Filistinlileri darbetti
12:33
"Elektronik mühür" uygulaması hizmete hazır
12:11
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü
12:16
Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor
12:00
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalara sıkı takip
Yok oluşun adı: Mışko Gölü
Yok oluşun adı: Mışko Gölü
FOTO FOKUS
Kassam, İsrail askerlerini düşürdüğü "ölümcül pusu"dan görüntüler yayınladı
Kassam, İsrail askerlerini düşürdüğü "ölümcül pusu"dan görüntüler yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ