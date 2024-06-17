Güney California'da eski tip uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Federal Havacılık İdaresince yapılan açıklamada, bir açık hava müzesinin Babalar Günü etkinliğinde havalanan çift motorlu Lockheed 12A tipi eski uçağın düştüğü ve kaza yerinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından uçak enkazından 2 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açık hava müzesine ait uçağın tarihi olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, müzenin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı bilgisi paylaşılırken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.