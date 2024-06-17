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Dünya
AA 17.06.2024 10:41

Çin ve Filipinler'e ait iki gemi Güney Çin Denizi'nde çarpıştı

Filipinler'e ait ikmal gemisiyle Çin'e ait gemi Güney Çin Denizi'nde, iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpıştı.

Çin ve Filipinler'e ait iki gemi Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'e ait ikmal gemisinin İkinci Thomas Sığı yakınındaki sulara "yasa dışı girdiği", Çin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaşarak "çarpışmaya sebep olduğu" aktarıldı.

Filipinler'e ait geminin "Çin tarafının uyarılarını görmezden geldiği" ifade edilen açıklamada, çarpışma nedeniyle iki tarafta herhangi hasar veya yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

İki ülke arasında yaşanan en son gerginlikte Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisindeki personeli için 19 Mayıs'ta uçakla havadan atılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etmişti.

Çin, ise bu ayın başında Filipinler'in resif çevresinde Çinli balıkçıların kurduğu ağları kestiğini ve kaldırdığını ileri sürmüştü.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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