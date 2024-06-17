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Dünya
TRT Haber 17.06.2024 09:55

Bilim insanları kuantum fiziği kullanarak dünyanın en ince merceğini üretti

Bilim insanları kuantum fiziğini kullanarak, yalnızca üç atom kalınlığında, şimdiye kadar yapılmış en ince lens olma özelliğini taşıyan bir mercek geliştirdi. Bu gelişme, fiber optik iletişimde ve artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi cihazlarda büyük bir potansiyel oluşturabilir.

Bilim insanları kuantum fiziği kullanarak dünyanın en ince merceğini üretti

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'nden ve ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden merceği icat eden araştırmacılar, buluşlarının bu tür merceklerin yanı sıra minyatür elektronik sistemlere yönelik araştırmaları da ilerleteceğini söylüyor.

Amsterdam Üniversitesi'nden nanobilimci Jorik van de Groep, "Mercek, mercekten gelen görüntünün bozulmaması gereken uygulamalarda kullanılabilir, ancak ışığın küçük bir kısmının bilgi toplamak için kullanılabileceği uygulamalarda da kullanılabilir" diyor .

Mercek, ışığı bükmek için şeffaf bir malzemenin eğimli yüzeyini kullanmak yerine, gelen dalgaları kırınım yoluyla odaklamak için bir dizi oluklu kenar kullanıyor.

Bilim insanları kuantum fiziği kullanarak dünyanın en ince merceğini üretti

Fresnel mercek veya bölge levha mercek olarak bilinen bu teknoloji, yüzyıllardır deniz fenerlerinde kullanılan ince ve hafif merceklerin üretiminde kullanılıyor.

Araştırma ekibi, tungsten disülfid (WS2) adı verilen bir malzemenin ince bir tabakasına halkalar oyarak bu teknolojiyi geliştirdi.

WS2 ışığı emdiğinde, elektronları belirli bir şekilde hareket ediyor ve bu da eksiton adı verilen bir yapı oluşturuyor. Eksitonlar, belirli dalga boylarındaki ışığı daha iyi odaklamaya yardımcı oluyor.

Araştırmacılar, eksitonların davranışını daha iyi anlamak ve merceği daha da geliştirmek için daha fazla deney yapmayı planlıyor. Gelecekte, bu tür merceklerin diğer malzemelere uygulanabilecek optik kaplamalar ve elektriksel yük varyasyonlarıyla daha da iyileştirilebileceği düşünülüyor.

Araştırma sonuçları, Nano Letters dergisinde yayımlandı.

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