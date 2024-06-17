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Dünya
Reuters, TRT Haber 17.06.2024 11:23

Netanyahu "Savaş Kabinesi"ni feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Savaş Kabinesi"ni feshettiği duyuruldu.

Netanyahu "Savaş Kabinesi"ni feshetti
[Fotograf: AP]

 

Reuters haber ajansının İsrailli bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre Netanyahu, 7 Ekim saldırılarının başlamasıyla kurulan altı üyeli savaş kabinesini feshetti.

Kararın, Gantz ve Eisenkot'un 9 Haziran'da kabineden ayrıldıklarını açıklamasının ardından gelmesine dikkat çekiliyor.

Netanyahu, bu gelişmelerin ardından koalisyonunun aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş kabinesine dahil olma talepleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Bu hamlenin ABD de dahil olmak üzere İsrail'in uluslararası ortaklarıyla arasındaki gerginliği artırması bekleniyordu.

Şimdi Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de aralarında bulunduğu bir grup siyasetçi ile görüşmelere başlayacağı tahmin ediliyor.

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