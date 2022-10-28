Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Filistin televizyonunda yer alan habere göre, İsrail güçleri Nablus'un güney kesimindeki Havare askeri kontrol noktasında Filistinlilere ait bir araca ateş açtı.
Olayda Remzi Zebare ile İmad Ebu Reşid isimli iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise askerlerin Nablus'ta 2 şüpheli araç fark ettiği ve ateş açıldığı, araçtakilerin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada İsrail askerlerinden can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
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