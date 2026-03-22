AA 22.03.2026 01:13

İsrail acil yardım servisi: İran saldırısında Arad kentinde 7'si ağır 64 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 7'si ağır 64 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde Arad kentine bir füzenin doğrudan isabet ettiğini açıkladı.

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 64 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 7'sinin durumunun ağır, 15'inin orta ve 42'sinin hafif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağı ifade edildi.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Arad ve Dimona kentlerine İran füzeleri doğrudan isabet etmiş, Dimona'da da onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Öldüğü iddia edilen İran Emniyet Genel Müdürü, Avrupa'ya seslendi
İsrail, Dimona ve Arad'a düşen füzelerin neden önlemediğine ilişkin soruşturma başlattı
Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatın ülkeyi terk etmelerini istedi
Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Trump'ın kampanyasını soruşturan eski FBI Direktörü hayatını kaybetti
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
