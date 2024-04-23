Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.04.2024 10:20

İsrail 200 günde Gazze'de 34 bin 183 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 183'e yükseldi.

İsrail 200 günde Gazze'de 34 bin 183 kişiyi öldürdü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 200 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 183'e, yaralı sayısının da 77 bin 143'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinliler enkazların üzerine "ayrılmayacağız" yazdı
Gazze'deki Filistinliler enkazların üzerine "ayrılmayacağız" yazdı

Gazze'de son 10 günde öldürülenlerin sayısının ise 469 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
MSB'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
10:34
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
10:28
Hakkari'de 23 Nisan'da 3 metrelik karla mücadele
10:27
TÜİK çocuklar için hayata geçirdiği portalı güncelledi
10:25
Emine Erdoğan: Barış ve sevginin elçileri olacaklarına inandığım tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun
10:23
Kadın muhtar rakipsiz girdiği seçimle ikinci kez göreve geldi
Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı
Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı
FOTO FOKUS
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ