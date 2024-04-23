Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 23.04.2024 09:01

Ukrayna: Rusya Kiev ile 3 bölgeye İHA ve füzelerle saldırdı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Odessa ve Çerkası bölgelerine insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırdı.

Ukrayna: Rusya Kiev ile 3 bölgeye İHA ve füzelerle saldırdı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece 2 "İskender-M" balistik füze ve 16 "Şahed" tipi insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, hava kuvvetleri tarafından 15 İHA'nın, Kiev, Mikolayiv, Odessa ve Çerkası bölgelerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da İdare'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e İHA'ların Rusya'nın Kursk bölgesinden gönderildiğini belirterek, "İHA'lar Sumi, Çerkası bölgelerinden geçerek güneybatıdan Kiev'e girdi. Hava savunma kuvvetleri tarafından tüm düşman hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.

Popko, başkente yönelik saldırı sonucu yaralı kimse ve hasar olmadığı bilgisini paylaştı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği İHA saldırısında evlerin hasar gördüğünü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığını belirtti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Kiev
Sıradaki Haber
Peru'da ilk kez dejeneratif hastalığı olan bir kişiye ötenazi uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
MSB'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
10:34
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
10:28
Hakkari'de 23 Nisan'da 3 metrelik karla mücadele
10:27
TÜİK çocuklar için hayata geçirdiği portalı güncelledi
10:40
İsrail 200 günde Gazze'de 34 bin 183 kişiyi öldürdü
10:25
Emine Erdoğan: Barış ve sevginin elçileri olacaklarına inandığım tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun
Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı
Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı
FOTO FOKUS
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ