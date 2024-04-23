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Dünya
İHA 23.04.2024 10:30

Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp

Çin'de etki gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, tahliye edilen kişi sayısı da 110 bine ulaştı.

Çin'in Guangdong eyaleti başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle Zhaoqing şehrinde 3, Shaoguan şehrinde 1 olmak üzere en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yerel yetkililer, Shaoguan ve Qingyuan şehirlerinde kayıp olarak kayda geçen 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp

Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde yaşayan yaklaşık 110 bin kişi toprak kayması ve sel riski nedeniyle evlerinden tahliye edilirken, bunlardan 25 bin 800’ü barınaklarda kalıyor.

En az 6 kişi yaralanmıştı

Çin’in Güney kesimleri geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle mevsim normallerinin üzerindeki sağanak yağışların etkisi altına girmiş, yaşanan sel ve toprak kaymaları birçok yapı ve tarım arazisini kullanılamaz hale getirmişti.

En az 6 kişinin yaralandığı açıklanırken, etkilenen bölgelerde 140,6 milyon yuanlık (19,4 milyon ABD doları) maddi zarar meydana geldiği kamuoyuna yansımıştı.

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