İspanya’nın La Palma Adası’nda yangın: 4 bin 500 hektarlık alan kül oldu

Adanın kuzeyindeki El Pinar de Puntagorda ormanlık alanında başlayan yangın, güneydeki Tijarafe kasabasına ulaştı.

Yangın nedeniyle 4 bin 500 hektar küle dönerken, 4 bin 255 kişi bölgeden tahliye edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kanarya Adaları Bölgesel Hükümet Başkanı Fernando Clavijo, evlerin boşaltılmasına karşı bir direniş olduğunu ancak önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu söyledi.

Clavijo, yangının yayılmasının nedeni olarak rüzgarı ve iklim koşullarına bağlı sıcak hava dalgasını gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Clavijo ile görüşerek yangından etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu ve tüm gerekli araçları La Palma yetkililerinin emrine vereceğini söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarında, İspanyol ordusu tarafından 150 itfaiyeci görevlendirilirken, Kızıl Haç tahliye edilenlere yardım etmek için bir tesis kurdu.

Yangın söndürme çalışmaları takviye ekiplerin de katılımıyla bugün devam edecek.