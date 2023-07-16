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Dünya
TRT Haber 16.07.2023 16:18

NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor: Alman Bild, Erdoğan-Miçotakis görüşmesini yazdı

Tarihi NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin attığı adımların yankıları sürüyor. Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmeyi mercek altına aldı. Gazete, ikili ilişkilerdeki yumuşamanın, depremden sonra başladığına vurgu yaptı.

NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor: Alman Bild, Erdoğan-Miçotakis görüşmesini yazdı
[Fotograf: AA]

Erdoğan ve Mitçotakis, aylar sonra yüz yüze görüştü. Olumlu geçen görüşme, Alman basınında yankı buldu.

Bild'in analizinde, NATO Zirvesi'nde diplomatları şaşırtan bir gelişme yaşandığına dikkat çekildi.

Gazete, "Uzun süredir devam eden gerilime rağmen, Miçotakis ve Erdoğan, iletişim kanalının kurulmasını sağlayan siyasi bir anlaşmaya vardı." ifadesine yer verdi.

"Yarım saati geçmemesi gereken görüşme,1 saat 5 dakika sürdü" denildi.

Almanya merkezli gazete, görüşmenin pozitif bir havada geçtiğinin altını çizdi.

Avrupa basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde oynadığı role dikkati çekti
Avrupa basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde oynadığı role dikkati çekti

"Bir felaket her şeyi değiştirdi" ifadesine yer verilen analizde, ikili ilişkilerdeki yumuşamanın depremden sonra başladığına vurgu yapıldı.

İkili ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinin göçmen krizinin çözümüne de katkı sağladığı vurgulandı.

Türkiye'nin göç krizinde Yunanistan ile iş birliğini artırdığı belirtildi.

"İyi niyet o kadar ileri gitti ki, Türk sahil güvenliği düzinelerce tekneyi Yunan sularına ulaşmadan önce durdururken, insanlar Batı Trakya sınırlarına geri götürüldü." denildi.

Haberde resmi rakamlara göre, 1 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar, 4 bin 291 göçmen taşıyan 166 teknenin, Avrupa'ya girişinin engellendiği bilgisi de paylaşıldı.

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