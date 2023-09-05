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Dünya
AA 05.09.2023 06:08

İspanya'nın Kanarya Adaları'na 550 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saat içinde 4 bot veya kayık ile toplam 550 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya'nın Kanarya Adaları'na 550 düzensiz göçmen geldi

Sahil Güvenlik kurumundan basına verilen bilgilerde, Kuzey Afrika kıyılarından çıkan, 187, 164, 134 ve 65 düzensiz göçmenin bulunduğu bot ve kayıkların son 24 saatte Kanarya Adaları'na bağlı olan Tenerife ve Büyük Kanarya'ya ulaştığı belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin genel olarak sağlık durumlarının iyi olduğu, 2 kişinin hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Bu arada İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-31 Ağustos arasında Kanarya Adaları'na 11 bin 459 düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adaları'na sadece ağustosta, 2022'nin aynı dönemine oranla üç kat artışla, yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen ulaştı.

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