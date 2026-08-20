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Dünya
AA 20.08.2026 09:16

İspanya'nın, Fas'tan Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlandığı iddia edildi

İspanya hükümetinin, ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye düzensiz biçimde geçen 500 çocuğun ana karaya gelmesini onaylayan bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

İspanya'nın, Fas'tan Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlandığı iddia edildi

İspanya basınının Çocuk ve Gençlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet, 30 Temmuz'da ülkeye akın eden düzensiz göçmenlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Hükümetin ilk aşamada 500 çocuğu ana karaya kabul etmesi planlanıyor.

Öte yandan kaynaklar, Çocuk ve Gençlik Bakanı Ruben Perez'in pazar gününden bu yana Sebte'de bulunduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

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