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Dünya
AA 01.07.2024 22:54

İspanya'dan Uruguay'a giden uçak Brezilya'ya acil iniş yaptı

İspanya'dan Uruguay'a giden yolcu uçağı "şiddetli türbülans" nedeniyle Brezilya'nın kuzeydoğusundaki havaalanına "acil iniş" yapmak zorunda kaldı.

İspanya'dan Uruguay'a giden uçak Brezilya'ya acil iniş yaptı
[Fotograf: Reuters]

Uruguay'ın El Observador gazetesine göre, İspanya'nın başkenti Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya giden İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçak, "şiddetli türbülans" sebebiyle Brezilya'daki Natal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcular, yeni uçak gelene kadar Brezilya'da bir otele yönlendirildi

Air Europa'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Montevideo'ya giden uçağımız, Natal Uluslararası Havalimanı'na normal şekilde iniş yaptı ve bazı hafif yaralanmalar meydana geldi." ifadesine yer verildi.

İspanya'dan Uruguay'a giden uçak Brezilya'ya acil iniş yaptı

Yolcular, yeni uçak gelene kadar Brezilya'nın Natal kentindeki otele yönlendirildi.

Hafif yaralanan yolcular ise kentteki Monsenhor Walfredo Gurgel Hastanesi'ne götürüldü.

Uçaktaki bir yolcu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "10 saatlik yolculuğun ardından 300 kişi üzgün şekilde Natal Havalimanı'na inmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

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