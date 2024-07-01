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Dünya
AA 01.07.2024 22:32

İsrailli milletvekili: Gazze’deki saldırılarda neredeyse hiçbir başarı elde edilmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi, İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana büyük bir yıkıma yol açtığı saldırılarında “neredeyse hiçbir başarı elde edemediğini” belirtti.

İsrailli milletvekili: Gazze’deki saldırılarda neredeyse hiçbir başarı elde edilmedi
[İsrail'in Gazze'ye saldırısı | Fotoğraf: AA]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi, İsrail Meclis televizyonuna ülkesinin Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze’deki saldırılarında “sonuçların çok kötü ve çok zayıf” olduğunu belirten Halevi, “İsrail ordusu Gazze’de neredeyse hiçbir stratejik başarı elde edemedi.” ifadelerini kullandı.

Halevi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarındaki başarısızlığın ordu ve hükümete ait olduğunu vurgulayarak, aynı yaklaşımın Hizbullah’a karşı da yararlı olmayacağı ve benzer bir başarısızlığın önlenmesi için Lübnan’a yönelik topyekün bir saldırının ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Likud üyesi Halevi, 17 Mayıs’ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının herhangi bir tugayını "yok edemediğini" belirterek, "tüm Hamas ve İslami Cihad tugaylarının aktif olduğunu" söylemişti.

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