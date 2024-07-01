UNRWA: Gazze'de insani müdahalede bulunmak çok zor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge'nin, İngiliz basın kuruluşu BBC'ye verdiği röportaj, ajansın X sosyal medya platformunda yayımlandı.

Wateridge, "İsrail makamlarının, yardımların Gazze'ye ulaşması konusunda uyguladığı kısıtlamalar, insani müdahaleyi imkansız olmasa da son derece zor hale getiriyor." ifadesini kullandı.

UNRWA yetkilisi, Gazze'de hayat kurtarıcı yardımlarda bulanabilmek için sürekli ve öngörülebilir yardım girişine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Gazze'deki yardım ekiplerinin çektiği sıkıntıları da anlatan Wateridge, "Yardımları içeri sokabilmek ve ekiplerimizin güvenliğini sağlamak için İsrail makamlarının onayını almaya çalışıyoruz ve bunun için büyük uğraş veriyoruz." dedi.

Gazze halkının yorgun olduğunu ve yardım ekiplerinin de daha fazla yardıma ulaşması gerektiğini vurgulayan Wateridge, binaların enkaza döndüğü, temiz suyun neredeyse hiç olmadığı ve kaynakların yetersiz olduğu Gazze'deki durumu "korkunç" olarak niteledi.

Sağlık alanındaki krize ilişkin ise Wateridge, "Gazze'de çalışan doktor ve hemşirelerimiz var ama İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle ilacın bulunmadığı bir yerde doktorlar ne işe yarar ki?" diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 269 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 900'e, yaralananların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalardaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

NYT'nin özel haberinde, Sde Teima'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.