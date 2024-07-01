Açık 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.07.2024 22:12

UNRWA: Gazze'de insani müdahalede bulunmak çok zor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yardım girişlerine getirdiği kısıtlamaların, insani müdahaleyi imkansız olmasa bile oldukça zorlaştırdığını açıkladı.

UNRWA: Gazze'de insani müdahalede bulunmak çok zor
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge'nin, İngiliz basın kuruluşu BBC'ye verdiği röportaj, ajansın X sosyal medya platformunda yayımlandı.

Wateridge, "İsrail makamlarının, yardımların Gazze'ye ulaşması konusunda uyguladığı kısıtlamalar, insani müdahaleyi imkansız olmasa da son derece zor hale getiriyor." ifadesini kullandı.

UNRWA yetkilisi, Gazze'de hayat kurtarıcı yardımlarda bulanabilmek için sürekli ve öngörülebilir yardım girişine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

BM: İsrail Gazze'ye planlı yardımların yarısından fazlasını engelledi
BM: İsrail Gazze'ye planlı yardımların yarısından fazlasını engelledi

Gazze'deki yardım ekiplerinin çektiği sıkıntıları da anlatan Wateridge, "Yardımları içeri sokabilmek ve ekiplerimizin güvenliğini sağlamak için İsrail makamlarının onayını almaya çalışıyoruz ve bunun için büyük uğraş veriyoruz." dedi.

Gazze halkının yorgun olduğunu ve yardım ekiplerinin de daha fazla yardıma ulaşması gerektiğini vurgulayan Wateridge, binaların enkaza döndüğü, temiz suyun neredeyse hiç olmadığı ve kaynakların yetersiz olduğu Gazze'deki durumu "korkunç" olarak niteledi.

Sağlık alanındaki krize ilişkin ise Wateridge, "Gazze'de çalışan doktor ve hemşirelerimiz var ama İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle ilacın bulunmadığı bir yerde doktorlar ne işe yarar ki?" diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 269 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 900'e, yaralananların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalardaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

NYT'nin özel haberinde, Sde Teima'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Suriye Geçici Hükümeti'nden 'kışkırtmalara uyulmaması' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'provokasyonlara' yönelik açıklama
22:57
İspanya'dan Uruguay'a giden uçak Brezilya'ya acil iniş yaptı
23:03
Akif Çağatay Kılıç: Kimlerin ne amaçla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz
22:36
İsrailli milletvekili: Gazze’deki saldırılarda neredeyse hiçbir başarı elde edilmedi
22:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kayseri’deki provokasyonlarla ilgili açıklama
22:16
Kağıthane'de bir çocuğun ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü tutuklandı
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 50 Filistinliyi serbest bıraktı
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 50 Filistinliyi serbest bıraktı
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın Susa katliamı
Terör örgütü PKK'nın Susa katliamı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ