BM: İsrail Gazze'ye planlı yardımların yarısından fazlasını engelledi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Gazze'den zorla yerinden edilenlerin gittiği bölgelerde kalacak yerlerinin ve gerekli malzemelerin bulunmadığını belirten Dujarric, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardım dağıtımının güvenlik ve yakıt kıtlığı sebebiyle neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Dujarric, sahadaki meslektaşlarının Gazze'deki patlamamış mühimmatın çok büyük risk teşkil ettiği konusunda uyardığını aktardı.

Özellikle çocukların büyük risk altında olduğuna işaret eden Dujarric, cumartesi günü Han Yunus'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun patlamamış mühimmat nedeniyle öldüğünü kaydetti.

"Uzman meslektaşlarımız, yüzer iskeleyi kullanma konusunda yeşil ışık yakmadı"

Dujarric, İsrail'in, haziranda Gazze'nin kuzeyine yönelik planlı 115 insani yardımın yarısından fazlasını engellediğini belirtti.

BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP), ABD'nin Gazze'deki yüzer iskelesinden bazı yardımları alarak depolarına taşıdığını doğrulayan Dujarric, "Hala güvenlik konusunda uzman meslektaşlarımız, yüzer iskeleyi kullanma konusunda yeşil ışık yakmadı." dedi.

Dujarric, yüzer iskelenin tekrar askıya alındığını, WFP'nin bozulmamaları ve çöpe gitmemeleri için özel şirketle anlaşarak biriken yardımları taşıdığını ifade etti.

Yardım dağıtımını sürdürmek için İsrail'den ne talep edildiğinin sorulması üzerine Dujarric, etkili bir koordinasyon sistemi istediklerini dile getirdi.

Dujarric, aynı zamanda personeli korumak için zırhlı araçların Gazze'ye getirilmesi ve İsrail'in insani yardım ve çalışanları ile tesisleri korumasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 269 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 900'e, yaralananların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalardaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

NYT'nin özel haberinde, Sde Teima'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.