Yunanistan'da 2010'dan beri en sıcak haziran yaşandı

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı rapora göre, ülkedeki 53 meteoroloji istasyonunda 2010'dan beri yapılan düzenli ölçümlerde tespit edilen haziran ayı sıcaklık ortalamaları incelendi.

Yapılan ölçümlerde, haziran ayı sıcaklık ortalamasının, 2010'dan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi. Bu ortalamanın bazı bölgelerde, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek olduğu belirlendi.

Rodos Adası'nda 43,6 derece ile haziranda ölçülen en yüksek sıcaklık görüldü

Öte yandan, gün bazında yapılan incelemede, 53 meteoroloji istasyonunun 11'inde, 2010'dan bu yana haziranda ölçülmüş en sıcak günler kaydedildi.

Rodos Adası'ndaki Lindos köyündeki meteoroloji istasyonu, 43,6 derece ile haziranda ölçülen en yüksek sıcaklığı gördü.

El Nino ne zaman sona erecek?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkların artmasına neden olan "El Nino" hava olayının sona erme belirtileri gösterdiğini ve yıl sonuna doğru gezegeni serin tutan "La Nina" hava koşullarına geri dönüşün muhtemel olduğunu belirtti.

WMO, El Nino'ya ilişkin rapor yayımladı. "Küresel sıcaklıkların ve dünya genelinde aşırı hava koşullarının artmasına neden olan ve geçen yıldan bu yana etkili olan El Nino artık sona erme belirtileri gösteriyor." ifadesinin yer aldığı raporda, bu yılın temmuz-eylül döneminde La Nina'nın görülme olasılığının yüzde 60 olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Son 9 yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğu belirtilen raporda, 2020'den 2023'ün sonuna kadar etkili olan La Nina'nın soğutucu etkisinin de bunun önüne geçemediği aktarıldı.

Gezegen ısınmayı sürdürecek

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu." ifadesini kullandı.

El Nino etkisinin sona ermesinin, "uzun vadeli iklim değişikliğinde bir duraklama" anlamına gelmediğine dikkati çeken Barrett, gezegenin ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle ısınmayı sürdüreceğini kaydetti.

Barrett, "Olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları önümüzdeki aylarda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Atmosferimizdeki ekstra ısı ve nem nedeniyle hava koşullarımız daha da zorlu olmayı sürdürecek. Bu nedenle 'herkes için erken uyarılar', WMO'nun birinci önceliği olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.