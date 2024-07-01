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Dünya
AA 01.07.2024 22:02

Suriye Geçici Hükümeti'nden 'kışkırtmalara uyulmaması' çağrısı

Suriye Geçici Hükümeti, "Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Suriye Geçici Hükümeti'nden 'kışkırtmalara uyulmaması' çağrısı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Muhaliflerin oluşturduğu Suriye Geçici Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Suriyelilerin seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlere iletmelerine son derece önem verildiği vurgulandı.

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"Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Kayseri'de yaşanan olayları bahane ederek Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı ve devrimin kazanımlarını baltalamayı amaçlayan kışkırtıcı eylemleri reddetmekte ve çağrılara uymamaya davet etmektedir. Suriye halkı, bu olayların devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye halklarının ilişkilerine zarar vermek amacıyla desteklendiğinin farkındadır."

Ayrıca açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf yapılarak, Kayseri'de yaşanan olayların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği, bu üzücü olayların kardeşliğe gölge düşürmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

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