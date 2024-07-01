Kayseri'deki provokasyonlarla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Kayseri'de meydana gelen provokasyonlar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldığını açıkladı.

Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin bot olduğunun belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları ifade etti.

"Paylaşımların yüzde 68'nin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."